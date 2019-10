Ganderkesee

Parkplatznot An Der A 28 Lkw-Fahrer bleiben rund um Ganderkesee unter Druck

Aus Mangel an Parkplätzen zwischen Bremen und Oldenburg steuern Lkw abends auch weiterhin das Gewerbegebiet Grüppenbühren an. Was Gemeinde und Verkehrsbehörde jetzt tun.