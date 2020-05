Gastbeitrag: Das Kriegsende als Befreiung

Delmenhorst Am 8. Mai 1945 war der Krieg in Delmenhorst schon beendet. Die Briten hatten am 20. April Delmenhorst erreicht. Im Stadtnorden fanden noch zehn Tage Kämpfe statt, weil deutsche Truppen den Vormarsch der Alliierten noch zu stoppen glaubten. Die Delmenhorster NS-Führer waren nach Hude geflohen. Wie die Parteielite in Berlin entzogen sie sich ihrer Verantwortung. Für sie war das Kriegsende die totale Niederlage, das Ende ihrer Träume von deutscher Rassenüberlegenheit und vom Herrenmenschentum.

Delmenhorst hatte von diesen Träumen scheinbar zunächst profitiert. Nach der verheerenden Weltwirtschaftskrise ab 1929, die auch die Nordwolle und andere Wirtschaftszweige massiv getroffen hatte, zeigte die verbrecherische Aufrüstungspolitik der Nationalsozialisten, die durch massive Schulden gegenfinanziert war, auch in Delmenhorst ihre Wirkung. Seit 1934 begannen die Pläne zur systematischen Militarisierung Delmenhorsts.

Zunächst beschlossen der Stadtrat und die Wehrkreisverwaltung im Mai 1934 die Errichtung der Caspari-Kaserne in Deichhorst. Der erste Bauabschnitt wurde im Oktober 1935 eingeweiht. 1935 begann auch der Bau der Boelcke-Kaserne in Adelheide. Hier entstand ein Fliegerhorst mit Flugplatz. Innerhalb kürzester Zeit waren zwei Kasernen in Delmenhorst und Adelheide entstanden. Nur scheinbar ging es Delmenhorst nun besser.

Am 1. September 1939 flogen dann von Adelheide Flieger des Kampfgeschwaders Boelcke Angriffe auf Warschau und waren somit direkt an den ersten Kampfhandlungen des Zweiten Weltkriegs beteiligt. Dies ist mehr als ein Symbol für die tiefe Verstrickung Delmenhorsts in den von Deutschland verbrecherisch geführten Zweiten Weltkrieg.

Begrüßung der Befreier

In Delmenhorst litten Zwangs- und KZ-Arbeiter in den zahlreichen Sammellagern und schufteten für die kriegswichtige Industrie. Sie gehörten zu denjenigen, die am 20. April 1945 die Briten jubelnd mit Blumen am Schützenplatz als Befreier begrüßten. Die meisten Delmenhorster reagierten aber an diesem Tag anders, wie der Aktivist der linken Arbeiterbewegung und spätere Gründer der VHS Wilhelm Schroers (1900-1981) in seinen Lebenserinnerungen festgehalten hat: „Es waren herrliche Apriltage. Auch der 20. April war ein sonnenreicher Tag. Er unterschied sich seit zwölf Jahren dadurch, dass keiner des geliebten „Führers“ gedachte. Man sah keine Hakenkreuzfahne. Manche waren zu sehr damit beschäftigt, ihre Fahnen zu verbrennen oder zu vergraben. Einige nähten nun schon weiße Flaggen.“

Für die meisten war der Tag ein Tag der schmerzlichen Niederlage, an dem sie der neuen Situation pragmatisch ins Auge sahen. Viele hatten das NS-System unterstützt, sich wenigstens angepasst oder aus ihm Vorteile gezogen, beispielsweise auch von Arisierung des jüdischen Eigentums. Nur sehr wenige Delmenhorster hatten wie Wilhelm Schroers aktiv Widerstand geleistet. Dafür saß er insgesamt mehr als zwei Jahre in Haft oder befand sich in NS-Lagern. Manchen Delmenhorstern wurden in den folgenden Tagen die Augen über das NS-Regime geöffnet.

Zu Ihnen gehörte die damals 16-jährige Elfie Walther, die aus deutschnationalem Elternhaus stammend als junges Mädchen dem „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) angehörte. Die britischen Besatzer verpflichteten sie und andere junge Delmenhorster BDM-Mädchen am 29. April 1945, im gerade befreiten Kriegsgefangenenlager Sandbostel (bei Bremervörde) zu helfen. Das Grauen, das Elfie Walther dort entgegenschlug, veränderte ihre Haltung zum NS-Regime grundlegend. KZ-Insassen wurden noch in den letzten Kriegstagen hierhin deportiert. Sie und die ausgezehrten und halb verhungerten Kriegsgefangenen aus aller Herren Länder mussten gewaschen und gepflegt werden.

Eintrag ins Tagebuch

Am 2. Mai schrieb Elfie Walther in ihr Tagebuch: „Nachts musste ich immer an all das Schreckliche denken. Das glaubt uns ja zu Hause keiner, wenn wir das berichten. Ich musste immer daran denken, wie wir den Führer geliebt und verehrt hatten. Alles, was der uns sagte, war Lüge! Was ist das denn gewesen, der Nationalsozialismus? Wir dachten doch immer, das sei etwas Schönes und Edles. Wieso war alles so grausam? Warum bringen sie denn so unschuldige Menschen um, die so hilflos sind? Man kann doch mit seinen Feinden nicht so umgehen! Das ist ja unfassbar. In dieser Nacht bin ich endgültig fertig geworden mit all dem, was ich für gut gehalten habe.“ Elfie Walther nutzte das Trauma der Begegnung mit dem vielfachen Tod in Sandbostel zur völligen Neuorientierung ihres Wertesystems.

In der Bundesrepublik und auch in Delmenhorst setzte sich in den nächsten Jahrzehnten eine Erinnerung an die NS-Zeit durch, die den 8. Mai als Tag der Befreiung deutete. Vor allem die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum Kriegsende am 8. Mai 1985 markiert hier einen wichtigen Wendepunkt. Deutsche erinnerten sich aktiv an die Verantwortung für die Untaten des NS-Regimes.

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sollte sich Delmenhorst des Geistes Wilhelm Schroers erinnern: Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung und nicht der Niederlage!