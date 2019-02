Delmenhorst Der „Pavillon-Kebab“ am Bahnhofsvorplatz in Delmenhorst steht seit Anfang des Jahres leer: Der Erbbaurechtsvertrag zum Verkehrspavillon wurde nicht über den 31. Dezember 2018 hinaus verlängert, wie die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) nun mitteilte.

Erkenntnisse zur Bausub­stanz des Gebäudes zeigten einen immensen Instandhaltungsstau auf, der nicht durch die Stadt Delmenhorst oder die DWG zu vertreten sei, heißt es. „Für eine zukünftige gastronomische Nutzung wäre ein hohes Investitionsvolumen in die alte Gebäudestruktur notwendig, um das Gebäude in einen vermietungsfähigen Zustand zu versetzen. Da sich dies nicht wirtschaftlich darstellen lässt, konnte kein neuer Mietvertrag mit dem Imbissbetreiber geschlossen werden“, so die DWFG. Diese unterstütze die Betreiber bei der Suche nach einem neuen Standort.

Die Immobilie befand sich in einem Erbbaurechtsvertrag. Das Grundstück ist Eigentum der Stadt. Mit dem Auslaufen des Erbbaurechtsvertrags ist die Immobilie in den Besitz der Stadt Delmenhorst übergegangen. Es sei noch nicht entschieden worden, was mit dem Pavillon passiere. Es werde darüber in den entsprechenden Gremien beraten und entschieden, so die DWFG.