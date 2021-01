Gastronomie: „Kleiner Graft“ neues Leben einhauchen

Delmenhorst /ALW – Jahrelang hat der Kiosk mit seiner Gaststätte „Zur kleinen Graft“ leer gestanden. Sinan Shikho will ihm wieder Leben einhauchen. Und damit auch den Graftwiesen in Delmenhorst.

„Wenn den Jugendlichen, die hier Basketball spielen, der Ball kaputt geht, können sie bei mir einen leihen“, beschreibt der einstige Ratsherr der Grünen das Sortiment des Kiosks. Mit Fußbällen, Badminton-Sets, Powerbanks und Selfiesticks will er mehr Leben in die Graftanlagen bringen. Die Camper können hier Shampoo, Zahnbürsten und weitere Körperpflegeartikel bekommen, wenn ihr Vorrat ausgeht. Süßigkeiten, Getränke, Zeitschriften und all die anderen üblichen Kioskwaren will er ab Frühling ebenso anbieten.

Kleinste Kneipe der Stadt

Sobald es wieder erlaubt ist, wird er auch die Gaststätte in dem Büdchen wieder eröffnen. Ein oder zwei Tische für vier bis sechs Personen können dort stehen. Mehr Platz ist in dem 21 Quadratmeter großen Gebäude nicht. „Zur kleinen Graft“ – wie der Kiosk und die Gaststätte zuletzt hießen – galt als kleinste Kneipe Delmenhorsts. Zusätzlich sollen auch draußen noch ein Tisch und ein paar Blumen stehen, sagt Shikho und deutet mit der Hand auf das Gelände zwischen dem Büdchen und der Hecke.

Doch bis es soweit ist, gibt es noch eine Menge zu tun. Ein Blick auf das Dach verdeutlicht das. Die eine Hälfte ist schon gereinigt, die andere ist noch mit Laub und Moos bedeckt. Doch das ist nicht alles: „Der Zustand des Gebäudes ist schlimmer als ich dachte“, räumt der 51-Jährige ein. „Das Dach ist teilweise undicht.“ Auch der Boden braucht eine Auffrischungskur. Ebenso statten Shikho und sein Sohn die Einrichtung mit neuem Mobiliar und einer neuen Theke aus. Gerne hätte er auch das Äußere des Gebäudes etwas geändert, aber das geht nicht, weil der Klinkerbau denkmalgeschützt ist.

Seit Februar hatte Shikho schon Interesse an dem Gebäude. Doch wegen der Corona-Pandemie verzögerten sich die dafür nötigen Genehmigungen. „Eigentlich wollte ich noch vor Weihnachten eröffnen“, erzählt der Delmenhorster, der aus Syrien stammt. „Aber selbst wenn wir das geschafft hätten, hätten wir ja ohnehin keinen Glühwein ausschenken dürfen.“

Wir? Bis jetzt hat Shikho einen festen Mitarbeiter. Gerne können es auch drei bis vier weitere sein. Und die wird er brauchen, denn der Kiosk soll um 7 oder 7.30 Uhr öffnen und bis 22 Uhr, am Wochenende noch länger, seine Waren anbieten. Und die Toiletten können die Kunden in dieser Zeit dann auch gegen eine kleine Summe – wahrscheinlich 50 Cent – nutzen.

Weiter altes Konzept

„Ich will von dem Kiosk leben können“, sagt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann. „Ich habe auch schon in einem Autohaus im An- und Verkauf gearbeitet.“ Bei dem Namen ist er sich noch nicht sicher. „Das Wort ‚Graft‘ soll auf jeden Fall wieder im Namen vorkommen. Vielleicht ‚Zum Graftkiosk‘“, überlegt Shikho.

Ansonsten soll alles so bleiben wie es war, bevor der Kiosk geschlossen wurde. Nur wer etwas mit Honig sucht, könnte leer ausgehen, sagt Shikho mit einem Augenzwinkern: „Ich esse gerne Honig und alles aus Honig. Könnte also sein, dass ich Honig und Honigprodukte nicht verkaufe, sondern selbst nasche.“