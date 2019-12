Delmenhorst Rund um die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr ändern sich die Öffnungszeiten der städtischen Kultureinrichtungen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr bietet sich jedoch auch ein Besuch im Museum oder der Stadtbücherei an.

• Stadtbücherei

Die Stadtbücherei und das Medienpädagogische Zentrum haben von Heiligabend bis Donnerstag, 26. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Zwischen den Jahren können beide Einrichtungen zu den Öffnungszeiten besucht werden.

Das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur ist an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Zwischen den Jahren ist das Museum am 26., 27. und 29. Dezember, jeweils von 10 bis 17 Uhr, geöffnet. Ab Donnerstag, 2. Januar, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten, teilt die Stadt mit.

• Städtische Archiv

Das städtische Archiv schließt seine Türen an Heiligabend, den beiden Weihnachtstagen sowie an Silvester und Neujahr. An allen anderen Tagen hat das Stadtarchiv geöffnet.

Die Städtische Galerie bleibt an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sowie Neujahr geschlossen. Kunstinteressierte können das Haus Coburg am 2. Weihnachtstag sowie zwischen den Feiertagen, jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 11 bis 20 Uhr, besuchen.

Die Musikschule schließt in der unterrichtsfreien Zeit von Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Montag, 6. Januar.

• Kulturbüro

Das Kulturbüro ist von Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, geschlossen. Ab Montag, 6. Januar, ist es wieder geöffnet.