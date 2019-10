Delmenhorst Gefährliche Manöver auf der Autobahn 28 bei Delmenhorst: Ein 86 Jahre alter Delmenhorster ist am Donnerstag gegen 16.45 Uhr zunächst dabei beobachtet worden, wie er die Abfahrt Delmenhorst-Hasport dazu nutzte, um auf die A28 in Richtung Oldenburg zu fahren. Auf der Autobahn bemerkte er seinen Fehler offenbar und wendete laut Mitteilung der Polizei seinen blauen Kastenwagen, um in Richtung Bremen weiterzufahren. Der Fahrer eines anderes Wagens war gezwungen zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach dem gefährlichen Manöver haben beide ihre Fahrt in Richtung Bremen fortgesetzt.

Doch damit nicht genug. Wenige Minuten später erreichte die Autobahnpolizei Ahlhorn die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Anschlussstelle zur B75. Eine 26-Jährige war auf der Zufahrt zur Bundesstraße mit ihrem Auto auf dem Überholfahrstreifen unterwegs, als der Fahrer des blauen Kastenwagens, der sich rechts neben ihr befand, nach links ausscherte. Die Fahrzeuge prallten aneinander, wobei ein Schaden von etwa 5500 Euro entstand. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 86-jährige Fahrer des Kastenwagens auch für das gefährliche Wendemanöver verantwortlich war.

Weil er andere gefährdet hat, wurde gegen den 86-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde eingezogen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und Verkehrsteilnehmern, die durch den 86-Jährigen gefährdet worden sind. Sie werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden.