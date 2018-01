Delmenhorst Brot, Butter, Käse und Wurst und vielleicht noch eine Tomate: Es braucht nicht viel für ein schlichtes Abendbrot allein zu Hause. Aber viel schöner ist es doch, in Gemeinschaft zu essen und in anregenden Gesprächen neue Bekanntschaften zu schließen. Das war der Ausgangspunkt für Horst und Heike Bödeker, in der Kirchengemeinde Hasbergen das Gemeindeabendbrot ins Leben zu rufen. „Wir überlegten einfach, was können wir machen, um Leute anzusprechen“, sagt Heike Bödeker zu den Beweggründen. Das Ehepaar im Alter von 60 und 70 Jahren ist der Kirchengemeinde seit zig Jahren eng verbunden. Beide organisieren das Kirchenkino, Heike Bödeker ist Predigtlektorin, Horst Bödeker war lange Jahre im Kirchenvorstand, beide blicken auf 40 Jahre Mitgliedschaft im Bläserkreis zurück. Mit dem Gemeindeabendbrot wollen die Ehrenamtler ein neues, niedrigschwelliges Angebot schaffen für Menschen, die nicht unbedingt die klassischen Kirchgänger sind.

Am Donnerstagabend fand das Gemeindeabendbrot im Hasberger Gemeindehaus nach der Premiere Anfang September zum zweiten Mal statt. Elf Dorfbewohner, die durch die Ankündigung im Gemeindebrief oder durch Zeitungsmeldungen darauf aufmerksam gemacht worden waren, nahmen teil. Laut Heike Bödeker war es ein voller Erfolg, denn sechs „Neue“, zum Teil frisch verwitwet, fanden den Weg ins Gemeindehaus. „Es erfordert Mut, etwas Neues auszuprobieren. Aber die Kirche bietet einen geschützten Raum“, sagt Heike Bödeker, die sich freut, nach dem Motto „Raus aus den eigenen vier Wänden!“ Gemeinschaft zu ermöglichen und die Freude an der Begegnung zu fördern.

Jeder Teilnehmer war aufgefordert, etwas zum Essen und/oder zum Trinken mitzubringen. Das Mitgebrachte wurde zu einem bunten Buffet zusammengestellt, an dem sich dann jeder ganz nach Geschmack bedienen konnte. „Normalerweise reicht das immer für alle“, sagt Heike Bödeker. Auch wenn jemand zu Gast ist, der nichts mitgebracht hat, würden alle satt. „Zum Schluss wurden sogar Rezepte ausgetauscht“, weiß sie. Zum Beispiel von dem leckeren Obst-Käse-Salat, der von fast allen probiert wurde. Sogar Mini-Pizzen waren am Donnerstagabend im Angebot. Beim Abdecken und Aufräumen wurde Heike Bödeker nicht allein gelassen. „Zwei aus der Runde halfen mit“, erzählt sie. Den Rest habe die gemeindeeigene Spülmaschine erledigt.

Natürlich sind auch christliche Traditionen gepflegt worden, aber in Maßen. Heike Bödeker hat zu Beginn ein paar Worte aus der Bibel vorgelesen, es gab ein Tisch- und ein Abendgebet.

Das nächste Gemeindeabendbrot ist im April geplant, ein weiteres im Sommer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zwischendurch lädt das Ehepaar wieder zum Kirchenkino ins Gemeindehaus ein.