Delmenhorst Einen flammenden Appell für den Fortbestand der Gemeinwesenarbeit in Delmenhorst über die kommenden Jahre hielten am Dienstag im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales die Awo-Geschäftsführerin Doris Fuhrmann, ihre Kollegin Saskia Kamp vom Diakonischen Werk und Koordinatorin Wencke Lüttich (Diakonie). Alle drei betonten die Notwendigkeit von Bewohner-Anlaufstellen in den Stadtteilen Wollepark, Düsternort, Deichhorst und Hasport für den sozialen Frieden in der Stadt. Fuhrmann brachte es auf die Formel „was heute versäumt wird, kann zu späterer Zeit nicht mehr nachgeholt werden und wird viel Geld kosten.“

Die Sorge der Gemeinwesen-Arbeiterinnen hat ihren Grund. Im Mai wurde bekannt, dass die Stadt für das Jahr 2019 weniger Geld aus dem Integrationsfonds erhält als noch für dieses Jahr. In 2018 fließen knapp über zwei Millionen Euro nach Delmenhorst als eine von drei niedersächsischen Städten, die besonders stark vom Zuzug Geflüchteter betroffen sind. Im kommenden Jahr werden es 870 000 Euro weniger sein, denn die Zahl der Städte, die vom Integrationsfonds profitieren, wurde erhöht. Nur die Mittel – zehn Millionen in diesem, zehn Millionen im nächsten Jahr – sind gleichhoch geblieben. Außerdem ist unklar, ob und in welcher Höhe es eine Anschlussförderung geben wird.

Fachbereichsleiter Rudolf Mattern hat darauf den Rotstift angesetzt – auch bei der Gemeinwesenarbeit. „Ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss gefunden“ sagte er. Auf Antrag der SPD-Ratsfrau Gabi Baumgart beschloss der Ausschuss, dass eine Entscheidung über Schließungen von Nachbarschaftsbüros keine verwaltungsinterne Angelegenheit bleiben dürfe, sondern auf jeden Fall dem Rat vorgelegt werden müsse.