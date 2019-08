Delmenhorst Wer mit Menschen spricht, die sich für etwas schämen, muss Geduld mitbringen. Denn dieses Gefühl offenbart sich erst, wenn Vertrauen geschaffen ist. Dies und mehr haben rund 80 Teilnehmer beim Fachtag Gemeinwesenarbeit in Delmenhorst gelernt.

Unter dem Titel „Scham – die tabuisierte Emotion. Blinder Fleck in der sozialen Arbeit?“ hatten die Koordinationsstelle Gemeinwesenarbeit Delmenhorst und die Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land zu diesem Thementag eingeladen. Ein ganztägiges Seminar mit Theorie- und Praxisteilen stand auf dem Programm. Unter den Teilnehmern waren Mitarbeiter aus dem sozialen Bereich, aus der Politik und Verwaltung.

„Scham begegnet uns in vielen Beratungssituationen, es ist ein Kernthema unserer Arbeit“, sagte Wencke Lüttich. Sie ist die Koordinatorin des Nachbarschaftsbüros in Delmenhorst. Als Spezialist für das Thema moderierte der Sozialwissenschaftler Dr. Stephan Marks aus Freiburg (Breisgau) das Seminar.

Marks studierte Politik, Psychologie und Neue Geschichte. 1998 fing er an, Interviews mit „Altnazis“ zu führen. Diese Gespräche hätten bei Marks zu vielen Erkenntnissen über die menschliche Scham geführt, die er 2011 in seinem Buch „Warum folgten sie Hitler“ veröffentlichte. Seitdem schrieb der 68-Jährige weitere Fachbücher über das Thema Scham.

„In der Sozialarbeit erleben es die Mitarbeiter häufig, dass, wenn sie Personen mit ihrer Scham konfrontieren wollen, sie nicht die Scham einer Person erleben, sondern die abgewandte Seite von diesem Gefühl“, sagte Marks. Damit meine er, dass Menschen, die sich schämen, oft schnell dieses Gefühl unterdrücken und in eine Abwehrhaltung gehen würden. „Sie werden dann aggressiv, beschämen lieber ihr Gegenüber, als die Scham selbst zu spüren“, sagte der Wissenschaftler.

Wer also mit einem Menschen über Scham sprechen wolle, dürfe nur indirekt darüber reden. Die Erfahrung hat auch schon Saskia Kamp, Kreisgeschäftsführerin des Diakonischen Werks, gemacht und erklärt es näher: „Wir sprechen dann mit den Menschen über andere Themen und warten, bis sie sich öffnen.“ Mit rationalen Argumenten käme man nicht weit.

Hat das Gefühl Scham auch einen positiven Effekt? „Es ist Entwicklungsimpulsgeber“, sagte Marks. Scham löse bei Menschen einen tiefen Lerneffekt aus, wenn sie etwas falsch gemacht haben, und reguliere so die Zwischenmenschlichkeit. Dabei sei es wichtig, dass man diesem Gefühl Raum gebe und es eben nicht verdränge. Denn oft werde es zu wenig wahrgenommen. Darauf ging Oberbürgermeister Axel Jahnz in seinem Grußwort beim Fachtag ein. „Gerade bei einigen TV-Shows fragt man sich: Wo ist die Scham geblieben?“, so Jahnz.