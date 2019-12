Geparkte Autos beschädigt

Delmenhorst Wieder hat es in Delmenhorst zwei Fälle von Fahrerflucht gegeben. Dies teilte die Polizei mit. Ein bislang unbekannter Verursacher kollidierte am Donnerstag gegen 15 Uhr im Vorbeifahren mit dem linken Außenspiegel eines geparkten Autos, das auf der Welsestraße in Höhe der Hausnummer 23 abgestellt war. Beim unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Der Sachschaden am Ford wurde auf etwa 800 Euro geschätzt.

Ein weiterer Pkw, der am Lessingplatz abgestellt war, wurde in der Zeit von Mittwoch, 4. Dezember, gegen 20.50 Uhr bis Donnerstag, 5. Dezember, gegen 11 Uhr beschädigt. Der graue Wagen, der auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mühlenstraße stand, wurde vermutlich durch einen vorbeifahrendes Auto am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, unter Telefon 04221/1559-0 Kontakt mit der Delmenhorster Polizei aufzunehmen.