Proben immer montags

Die Chorproben des Gesangsvereins Teutonia werden immer montags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums an der Willmsstraße in Delmenhorst veranstaltet. Ausnahme sind die Schulferien. Gelegentlich finden die Proben in der dortigen Mensa statt.

Kontakt gibt es per E-Mail an vorstand@teutonia-delmenhorst.de oder bei der Vorsitzenden Sabine Heruth unter Telefon 04244/1328.