Delmenhorst Verabschieden müssen sich die Kunden vom Bettenstudio Kunst. Aber irgendwie doch nicht ganz. Die Geschäftsaufgabe bezieht sich nämlich nach den Angaben von Dirk Meyer, Vater von Inhaberin Marina Kunst, nur auf den Einzelhandel – also das Bettenstudio. Den Großhandel soll es weiterhin geben. Der Schlussverkauf am Reinersweg 29 in Delmenhorst hat bereits begonnen.

Einen Namen hat sich das Bettenstudio mit dem Verkauf von Luxusbetten gemacht. „Unser Hauptgeschäft ist die Belieferung von Fachgeschäften. Das bringt ein hohes Arbeitsaufkommen mit sich“, erklärt Meyer. Inzwischen sei es nicht mehr möglich, jeden Tag im Geschäft präsent zu sein. Auch die Suche nach qualifiziertem Personal wäre vergeblich gewesen. „Wir haben Kunden mit sehr hohen Ansprüchen. Dafür haben wir keine geeigneten Kandidaten gefunden“, meint Meyer.

In Zukunft wird sich die Familie noch stärker auf den Großhandel konzentrieren. Zu den Kunden der eigenen Marke „Vajoni“ gehören neben Fachgeschäften aus ganz Deutschland auch Privatleute. „Deshalb wird es auch weiterhin möglich sein, Termine bei uns zu vereinbaren. Dann können wir uns ganz individuell auf die Kunden abstimmen“, sagt Meyer. Die Räume des Großhandels liegen im ersten Stock über den bisherigen Geschäftsräumen am Reinersweg. Deshalb sollen die Räumlichkeiten wohl weiterhin angemietet bleiben.

Auch wirtschaftlich hält sich der Verlust laut Meyer in Grenzen. 70 bis 80 Prozent des Umsatzes seien bereits zuvor aus Terminvereinbarungen erzielt worden. Dabei handele es sich um keine Sonderbehandlung für Prominente wie Roberto Blanco, Dieter Bohlen oder Judith und Mel, die oftmals im Bettenstudio zu Gast sind. „Wir richten uns dabei nach allen Besuchern“, erklärt Meyer. Deshalb hätten viele Kunden positiv reagiert und würden zukünftig Termine vereinbaren.

Für die Schließung des Geschäftes gibt es bisher keinen festen Termin. „Wir haben dabei keinen Druck“, sagt Meyer. Der endgültige Schließungstermin wird dann zeitnah in der NWZ zu lesen sein.