Horst und Manuela Lippert betreiben den Motorradhandel Monkey-Racing in Delmenhorst. Mini-Motorräder sind ihre große Leidenschaft.

„Es kommt einem alles viel schneller vor. 100 ist schon verdammt schnell“, sagt Horst Lippert zum Fahrgefühl auf seinen kleinen Motorrädern. Was mit einem eigenen kleinen Zweirad als Hobbygefährt Anfang der 90er begann, hat sich für ihn und seine Frau Manuela mit der Zeit zum Beruf entwickelt. „Ich hatte auch große Motorräder, aber die kleinen Dinger bieten einfach mehr Spaß. Hier muss ich nur den Helm aufsetzen und losfahren.“ Im Jahr 2005 eröffneten beide „Monkey-Racing“ und spezialisierten sich auf chinesische Nachbauten von Mini-Motorrädern der Marke Honda, die heute nicht mehr produziert werden. Seit 2010 importieren sie ihre Ware containerweise direkt aus China.

„Die Firma hat mich angeschrieben, ob ich nicht importieren möchte“, erinnert sich der 54-Jährige. Bei der ersten Bestellung – ein Container ist das Minimum – habe er gemischte Gefühle gehabt, zumal auch Vorkasse nötig war. Damals sei die Verarbeitung der chinesischen Modelle nicht besonders gut gewesen. „Da hat China noch seinem Namen Ehre gemacht“, lacht er. Bis heute habe sich viel getan. „Technisch waren die nie ein Problem, ich bekomme ganz ganz selten mal eine Reklamation.“ Die Qualität der chinesischen Ware sei ständig gesteigert worden.

Die kleinen Motorräder hätten in Delmenhorst und umzu eine große Fangemeinde. Nur am Montag und Dienstag habe er schon sieben Stück verkaufen können. „Meine Hauptkunden sind Wohnmobilbesitzer“, verrät der Delmenhorster. Die könnten die kleinen Räder einfach im Gepäckraum unterbringen und darüber schlafen. „Die Campingplätze liegen oft weit außerhalb der Ortschaften und so bleiben sie mobil.“ Manche Modelle würden trotz ihrer kleinen Größe zwei Personen und etwas Gepäck befördern können. Und auch preislich gebe es Vorteile, wenn man ein „geschrumpftes“ Motorrad fahre. „Zwei Liter Verbrauch, bis zu 8,5 Liter im Tank – damit kommt man ziemlich weit“, betont Lippert.

Jedes Jahr treffen sich die Freunde von Monkey, Dax, Gorilla, T-Rex oder den Nachbauten von Skyteam am Falkensteinsee bei Ganderkesee. Die Lipperts sind Mitveranstalter. „Die Leute kommen aus Berlin, Goslar, Luxemburg oder Süddeutschland“, freut sich Manuela Lippert. Für das diesjährige Treffen der Bremer „Dax und Monkey IG“ vom 10. bis 12. August gebe es schon jetzt 50 Anmeldungen. „2016 hatten wir 110 Leute – und das bei schlechtem Wetter.“