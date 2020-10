Geschwindigkeitsmessung: 23-Jähriger in Delmenhorst mit 98 km/h unterwegs

Delmenhorst Mit 98 km/h statt der erlaubten 50 km/h ist ein 23-Jähriger am Mittwoch in Delmenhorst unterwegs gewesen. Er war der Spitzenreiter bei einer Geschwindigkeitsmessung, die die Polizei zwischen 20.15 und 22.15 Uhr an der Friedrich-Ebert-Allee auf Höhe des Finanzamtes in Delmenhorst vornahm. Neben diversen Verstößen stach der 23-Jährige aus Stuhr negativ hervor, da er innerorts mit 98 km/h unterwegs war. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg, teilte die Polizei mit.