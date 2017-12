Delmenhorst Gut Ding will Weile haben. „Ich habe eine Eingangsbestätigung bekommen. Jetzt muss abgewartet werden, ob die Petition zulässig ist“, sagt Arnd Mack. Im November hatte der 55-jährige, in Ganderkesee lebende und in Delmenhorst arbeitende Rechtsanwalt dem Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments eine Petition „für eine EU-einheitliche, menschenwürdige, moderne Flüchtlingspolitik“ übersandt. „Ich habe diese Petition unter anderem deshalb geschrieben, weil ich die derzeitige Asylpolitik für äußerst fragwürdig halte. Außerdem möchte ich erreichen, dass die Diskussion über die Flüchtlingskrise und über eine gemeinsame europäische Politik nicht nur irgendwelchen Rechtspopulisten überlassen wird“, sagt Mack. Nicht zuletzt habe er mit diesem „Projekt“, wie er es nennt, auch mal über den eigenen Tellerrand schauen wollen.

Ein Kernpunkt von Macks Petition ist die Forderung an die EU, diejenigen Staaten, die die Flucht ihrer Bürger unmittelbar oder mittelbar durch Krieg, Gewaltakte, Verfolgung, Folter oder Willkür verursacht haben, für die Kosten der Aufnahme der Geflüchteten haftbar zu machen. Dies sollte auch für Staaten oder Personen gelten, die durch Waffenlieferungen in eine Krisenregion Krieg und Gewaltakte erst ermöglicht haben. Auch die Schleuserbanden sollten haftbar gemacht werden.

Flüchtlinge, die in die EU einreisen wollen, sollten zudem die Möglichkeit erhalten, einen Asylantrag auch in einer Botschaft eines EU-Landes außerhalb der EU stellen zu können. Bei einem positiven Bescheid könnten die Flüchtlinge dann von dort aus gefahrlos nach Deutschland oder in einen anderen EU-Staat ihrer Wahl einreisen. „Die Tortur einer Reise zum Beispiel über den Balkan oder einer Flucht in unsicheren Booten über das Mittelmeer bliebe ihnen dann erspart.“

Auch Wirtschaftsflüchtlinge klammert Mack nicht aus. Diese sollten die Möglichkeit erhalten, in einem Mitgliedstaat der EU eine auf drei Jahre befristete Arbeitsstelle anzunehmen. Ausnahmen von der Befristung müssten bei besonderer Qualifikation ermöglicht werden.

„Das größte Hindernis bei der Annahme einer Arbeitsstelle ist für einen Flüchtling wahrscheinlich dessen unzureichende Bildung oder Ausbildung“, glaubt Mack und schlägt der EU deswegen als flankierende Maßnahme eine europäische Bildungsinitiative für afrikanische Staaten durch Gründung europäischer Schulen vor.