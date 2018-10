Delmenhorst Nachdem die vergangene Grippewelle in Delmenhorst mit 209 Erkrankten so schwer wie seit Jahren nicht mehr ausgefallen ist, sollte dieses Jahr die Grippeschutzimpfung nicht vergessen werden.

In den kommenden Wochen und Monaten steigt wieder das Risiko, an einer Virusgrippe zu erkranken. „Angesichts der starken Grippewelle im Winter 2017/2018, bei der 209 Fälle von Influenza-Infektionen in Delmenhorst gezählt wurden, sollten dieses Jahr möglichst viele Menschen die Grippeschutzimpfung nutzen“, sagt Peter Rupprecht von der Krankenkasse IKK classic. Zum Vergleich: Im Winter 2016/2017 wurden in der Stadt Delmenhorst nur 106 Fälle gemeldet, im Winter davor waren es 141 (Quelle: Robert Koch-Institut).

Um in der Grippesaison vor der gefährlichen Erkrankung geschützt zu sein, rät die IKK classic zu einer Impfung in den Monaten Oktober oder November. Der Schutz ist etwa zwei Wochen nach der Impfung aufgebaut und hält sechs bis zwölf Monate an. Ab diesem Jahr wird gemäß der bundesweiten Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut durchgängig der Vierfach-Impfstoff empfohlen.

„Die Influenza ist nicht zu unterschätzen. Gerade Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, Pflegeheimbewohner oder chronisch Kranke haben ein hohes Risiko für einen schweren Grippeverlauf“, so Peter Rupprecht. Die Ständige Impfkommission empfiehlt diesen Personen die Impfung. Bei ihnen werden die Kosten von den Krankenkassen übernommen. Alle anderen sollten vor der Impfung bei ihrer Kasse nachfragen.