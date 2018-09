Delmenhorst „Gesund in Delmenhorst“: So lautet der Titel einer Vortragsreihe im Krankenhaus Josef-Hospital, die in diesem Monat anläuft und regulär an jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat jeweils von 18 bis 19 Uhr im renovierten Besuchercafé des Krankenhauses an der Wildeshauser Straße 92 stattfinden wird. Das kündigte jetzt Geschäftsführer Florian Friedel an. Demnach sind insgesamt rund 20 Veranstaltungen geplant. Die Vorträge dauern jeweils 35 bis 45 Minuten, danach besteht Gelegenheit Fragen zu stellen. Welche Vorträge noch dieses Jahr stattfinden: • 13. September: „Schnell wieder mobil: schonender Gelenkersatz für Knie und Hüfte mit minimalinvasiver Endoprothetik“ (Dr. Markus Philipp, Chefarzt Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie)

• 27. September: „Diagnose ,COPD‘ – und jetzt?“ (Dr. Christoph Göbel, Sektionsleiter der Pneumologie)

• 11. Oktober: „Behandlung chronischer Schmerzpatienten“ (Dr. Martin Schellenberger, Oberarzt für den Bereich Schmerztherapie)

• 24. Oktober: „Darmkrebs geht uns alle an“ (Dr. Frank Starp, Chefarzt der Klinik Allgemein- und Viszeralchirurgie); Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin).• Am 25. Oktober findet derselbe Vortrag auf russisch statt; Referent ist Dr. Aliaksandr Zhurko, Assistenzarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

• 8. November: „Gesund durch die Wechseljahre“ (Dr. Katharina Lüdemann, Chefärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)

• 22. November: „Ist Ihre Leber gesund?“ (Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin)

• 13. Dezember: „Schultererkrankungen – Therapien und Gelenkersatz“ (Dr. Markus Philipp, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie)

Geschäftsführer Friedel: „Wir hoffen, durch die Vortragsreihe mehr Patienten von unserem Haus überzeugen zu können.“