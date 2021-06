Glasscheibe an Wartehaus zerstört

Delmenhorst Das Wartehaus einer Bushaltestelle in der Adelheider Straße in Delmenhorst ist am Sonntag zwischen 0 und 11 Uhr beschädigte worden. Das Häuschen befindet sich nach Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen der A 28 und der Elbinger Straße stadteinwärts auf der rechten Seite. Der unbekannte Täter beschädigte eine Glasscheibe, sodass diese zersplitterte. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Telefon 0 42 21/1 55 90 zu melden.