Delmenhorst Sie sagt von sich selbst „Ich bin immer noch fit“, steht wie zum Beweis vom Stuhl auf und macht ein paar Tanzbewegungen. Und das mit 101 Jahren. So alt wurde am Dienstag Margarete Kläner. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Hans Albers (84), und im Kreise vieler Gäste feierte das Geburtstagskind den Ehrentag im 1957 erbauten eigenen Heim am Kreuzweg. Mit dabei war auch der Bläserkreis der Kirchengemeinde Hasbergen, der gemeinsam mit Pastor Stephan Meyer-Schürg zu Besuch bei der Altersjubilarin war und einige Lieder spielte, bevor Meyer-Schürg ihr noch einen Segenswunsch mit auf den Weg gab.

Margarete Kläner, geborene Jähnel, ist eine von aktuell zehn Delmenhorsterinnen, die ein dreistelliges Lebensalter erreicht haben. Sie erblickte am 13. Februar 1917 in Delmenhorst das Licht der Welt. Ihrer Heimatstadt hat sie in all den Jahren nie den Rücken gekehrt. „Sie war immer arbeitsam und vital“, berichtet die in der Nachbarschaft wohnende Enkeltochter Birgit Fleddermann, die täglich nach dem Paar sieht und es am Wochenende auch bekocht. Damit gibt die Enkelin ihrer Oma auch etwas zurück, denn als sie selbst ein Kind war, hat sich Margarete Kläner stets liebevoll um sie gekümmert. Unter der Woche gibt es in dem Haus am Kreuzweg zu Mittag „Essen auf Rädern“ vom Delmenhorster Roten Kreuz. Auch das war am Dienstag unter den Gratulanten, der DRK-Vorsitzende Heinz Gerd Lenssen war zu Besuch und überreichte dem Geburtstagskind einen Gutschein für zehn Essen. Ehrenratsfrau Käthe Stüve überbrachte dem Geburtstagskind die Glückwünsche der Stadt.

Margarete Kläners Ehemann Georg, der in den Delmenhorster Margarinewerken arbeitete, verstarb Jahren vor 40 Jahren. Da war Margarete Kläner selbst 61 Jahre alt. Ihr einziger Sohn verstarb vor sieben Jahren. Die Enkeltochter ist inzwischen auch schon 55 Jahre alt. Einen Urenkel gibt es im Alter von 28 Jahren.

Margarete Kläner heiratete in jungen Jahren, sie war damals gerade 19 Jahre alt. Zu Kriegszeiten arbeitete sie als Krankenschwester im Lazarett, später war sie als Reinigungskraft in einer Delmenhorster Bank tätig. Als Schülerin besuchte sie die Parkschule an der Stedinger Straße.

Auch wenn es in den vergangenen Jahren für sie einiges zu überstehen gab – eine Darmkrebserkrankung und eine Lungenentzündung – ist die Seniorin immer noch weitgehend selbstständig. Zweimal die Woche schaut ein ambulanter Pflegedienst nach dem Rechten, auch eine „Perle“ kommt regelmäßig vorbei und hilft im Haushalt.