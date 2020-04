Goethestraße bis Ende des Jahres gesperrt

Delmenhorst An der Goe­thestraße beginnt die Stadtwerkegruppe an diesem Montag, 20. April, mit Bauarbeiten am Regenwasserkanal. Dafür muss die Goethestraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden, wie die Stadt mitteilt. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten wird die gesamte Maßnahme voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Die Baustelle beginnt an der Einmündung zur Mühlenstraße und wandert dann mit zunehmendem Baufortschritt in Richtung Dwostraße.

Im ersten Bauabschnitt ist auch die Mühlenstraße betroffen. Dort wird die Fahrbahn jeweils halbseitig gesperrt. Der Verkehr auf der verbleibenden Fahrspur wird durch eine Baustellenampel geregelt.