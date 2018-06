Delmenhorst Lange hat es gedauert, aber jetzt nimmt das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren für eine Wiederaufnahme der Trinkwasserförderung in der Graft Fahrt auf. Bei dem sogenannten Scoping-Termin am Mittwoch wurde festgestellt, dass alle notwendigen Gutachten vorliegen bzw. in Arbeit sind. Jetzt wird es weitergehen mit der Bearbeitung der Gutachten anhand der vorliegenden Daten und Fakten. Dieser Prozess soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein. Danach kann der wasserrechtliche Genehmigungsantrag bei der Unteren Wasserbehörde, also der Stadtverwaltung, eingereicht werden. Diese holt Stellungnahmen von rund 40 Trägern öffentlicher Belange ein. Sind diese abgearbeitet, setzt sie für Mitte 2021 einen Erörterungstermin an. Ende 2021 könnte dann die Bewilligung vorliegen. Sofern es grünes Licht gibt, wäre mit der Inbetriebnahme eines neuen Graft-Wasserwerks 2024 oder 2025 zu rechnen.

Zur Darstellung des Verlaufs des Genehmigungsverfahrens hatte die Stadtwerkegruppe interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstagabend in die Markthalle eingeladen. Auch über die Kosten eines neuen Wasserwerks wurde informiert. Sie werden einschließlich neu zu bauender Brunnen bei heute geschätzten 16,3 Millionen Euro liegen, zuzüglich 2 Millionen Euro Planungskosten. Die jährlichen Betriebskosten bezifferte Stadtwerke-Prokurist Dieter Meyer auf 1,9 Millionen Euro. „Daraus wird sich der Wasserpreis ergeben“, sagte er, ohne sich auf konkrete Zahlen festnageln lassen zu wollen. Das neue Graft-Wasserwerk müsste 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr fördern können, um den für die Zukunft prognostizierten Bedarf decken zu können, und ein Wasser aufbereiten, das huminhaltig ist und weitere kritische Substanzen enthält. Im Wasserwerk Annenheide werden 3,2 Millionen Kubikmeter gefördert, womit ein neues Graft-Wasserwerk der Juniorpartner wäre. Zur Bedarfsdeckung werden derzeit 0,9 Millionen Kubikmeter Wasser vom OOWV dazugekauft, der Vertrag läuft bis 2029.

Die neuen Brunnen sollen wegen der höheren Sicherheit vor Verunreinigungen durch Oberflächenwasser das Grundwasser aus 60 Metern Tiefe fördern, also tiefer als die alten Brunnen. Ob und inwieweit dadurch die nach Abschaltung des alten Graft-Wasserwerks Ende 2010 entstandene angespannte Grund- und Oberflächenwassersituation in höheren Schichten positiv beeinflusst werden kann, wird sich noch zeigen. Ohne Abpumpen wäre die Graft dauerhaft vernässt, das ist seit Abschaltung des alten Wasserwerks Tatsache. Um den Ist-Zustand zu erhalten, wenden die Stadtwerke rund 200 000 Euro jährlich für den Pumpenbetrieb auf.

Wolfgang Bednarz https://www.nwzonline.de/autor/wolfgang-bednarz Delmenhorst

Redaktion Delmenhorst Tel: 04221 9988 3 Lesen Sie mehr von mir

Ein PDF mit weiteren Infomationen zum Download unter www.stadtwerkegruppe-del.de