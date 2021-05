Graftbrunnen werden saniert

Delmenhorst Nachdem bereits im vergangenen Jahr Instandsetzungsarbeiten an Brunnen in der Graft notwendig geworden waren, werden ab dieser Woche erneut Sanierungsarbeiten durchgeführt, teilt die Stadtwerkegruppe mit. Demnach hat die Ergiebigkeit der Graftbrunnen 1, 2 und 5 nachgelassen, da sich Feinstpartikel am Brunnenbereich festgesetzt haben. Durch ein sogenanntes Impulsverfahren soll nun die Ergiebigkeit der Brunnen wieder erhöht werden. Die Kosten seien abhängig vom Sanierungsumfang, liegen aber voraussichtlich im unteren fünfstelligen Bereich. Die Ablagerungen können immer wieder auftauchen, sodass regelmäßig weitere Sanierungsmaßnahmen zu erwarten sind.