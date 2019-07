Delmenhorst Nächste Woche soll hier schon wieder Wasser schwappen: Die Arbeiten am zweiten Kursbecken in der Grafttherme Delmenhorst schreiten gut voran. Doch das ist zurzeit nicht die einzige Baustelle des Freizeitbades. Auch das Sportbecken wird saniert. Daneben hat das Bad auch eine neue ungewöhnliche Dusche eingeweiht.

Das erste Kursbecken ist fast immer belegt. Auf 98 Prozent Auslastung komme es, lässt Michael Rausch von der Grafttherme verlauten. Deshalb soll ein zweites Becken her. Es wird mit seinen 72 Quadratmetern Fläche etwas kleiner ausfallen als das erste. Und es wird keinen höhenverstellbaren Boden haben. So wird die Wasserhöhe später bei rund 1,20 Meter liegen.

„Momentan sind wir hier mit der Fertigstellung der Betonwände beschäftigt“, sagte Rausch am Dienstag. Der Boden ist schon gegossen, Scheinwerfer sind auch schon montiert. „Ende nächster Woche können wir dann probefluten“, sagte Rausch.

Bis Badegäste willkommen geheißen werden können, dauert es aber noch: „Wir rechnen mit einer Fertigstellung im ersten Quartal 2020“, so die Prognose von Guido Becker, Geschäftsführer des Bades. Den mit 1,8 Millionen Euro kalkulierten Kostenrahmen werde man einhalten können, denkt Becker. Wenn das Becken fertig ist, sollen dort verschiedene Aqua-Kurse stattfinden.

4500 neue Fliesen

Während das neue Kursbecken entsteht, bekommt ein anderes Becken im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Putz: Das Sportbecken wird saniert. Hier müssen alle 4500 Fliesen ausgetauscht werden, und das ist nicht immer einfach. „Einige lassen sich ganz einfach lösen, andere nur mit dem Stemmeisen“, berichtete Rausch. Das Ganze sei eine sehr staubige Angelegenheit. Denn teilweise löse sich mit dem Kleinmosaik auch der Estrich. Am 6. Juli war mit den Arbeiten begonnen worden. Dass die Fliesen so unterschiedlich fest sitzen, war den Planern nicht klar. „Deshalb werden wir 14 Tage mehr Zeit brauchen als angedacht“, schätzte Rausch.

Die 450 Quadratmeter umfassende Glasdecke über dem Sportbecken ist für die gesamten Bauarbeiten mit einer Gewächshausfolie abgespannt. Die filtert 80 Prozent der Sonneneinstrahlung. Das hat folgenden Grund: „Wäre diese Folie nicht da, würden sich die Fliesen zu stark aufheizen“, weiß Rausch. Damit sich die Mitarbeiter nicht die Finger verbrennen, muss die Folie hängen.

In circa zwei Wochen soll das Becken wieder gefüllt werden. 650 000 Liter finden dort Platz. Das dauert genau wie das Leeren immer zweieinhalb Tage. Auch hierbei spielt Hitze eine Rolle: „Wir können das Becken nur so langsam füllen, weil sonst in den warmen Fliesen wegen des Temperaturunterschiedes Risse durch die Spannung entstehen könnten“, sagt Rausch. Letzter Arbeitstag soll hier am Sportbecken der 11. August sein. „Am 12. August gehen wieder die Türen auf“, sagt Rausch.

Die etwas andere Dusche

Eine dritte Neuheit im Freizeitbad muss nicht mehr gebaut oder saniert werden. Sie ist schon fertig: die neue „Wasserhahn-Dusche“ im Außenbereich. Es ist eine Kinderdusche, die mit dem Fuß angestellt werden kann. So kann selbst der Kleinste die Dusche problemlos anstellen. Und selbst der Größte passt noch darunter: Mit 3,20 Metern Höhe ist sie nämlich auch sehr hoch.