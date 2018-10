Grafttherme: Brand in einer Sauna

Delmenhorst Da war der Saunagang ganz schnell zu Ende: Zwei Gäste der Hofsauna in dem Delmenhorster Freizeitbad Grafttherme bemerkten am Donnerstagvormittag einen Schwelbrand in einer Zwischendecke. Sie meldeten ihre Beobachtungen dem Bad-Personal, das den Brand mit einem Schlauch selbst löschen konnte, aber dennoch die Feuerwehr informierte. Die Brandbekämpfer suchten die Brandstelle sicherheitshalber nach Glutnestern ab. Ein größerer Schaden ist nicht entstanden.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, um weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache aufzunehmen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die beiden Saunagäste werden geben, sich für mögliche Rückfragen bei der Polizei in Delmenhorst unter Telefon 04221/1559-0 zu melden.