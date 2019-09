Delmenhorst Wieder ein Großeinsatz für die Delmenhorster Feuerwehren und Rettungskräfte, wieder ein nächtlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus: Gegen 22 Uhr sind die Rettungskräfte am Dienstagabend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Pommernstraße gerufen worden. „Wir waren mit insgesamt 128 Kräften der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Mitte und -Süd sowie Rettungsdiensten und zwei Notärzten vor Ort“, sagt Einsatzleiter Roland Friesen. In der fünften der acht Etagen war ein Feuer ausgebrochen.

Viele der 124 Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Mehrfamilienhaus befreien. Aufgrund des dichten Rauchs im Treppenhaus wurden die Bewohner der oberen Stockwerke mithilfe eines Drehleiterwagens der Feuerwehr befreit. Auch wurde eine zweite Drehleiter der Ganderkeseer Wehr angefordert, wie Friesen erklärt. Drei sehbehinderte Anwohner mussten auf schnellstem Weg durch das Treppenhaus aus der Gefahrenzone gebracht werden. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte brannte die Wohnung im fünften Obergeschoss vollständig aus. Erst um kurz vor ein Uhr morgens war der Großeinsatz beendet. Die Brandursache ist noch unklar.

Tagtägliches Geschäft

Doch wie gehen die Rettungskräfte mit den Belastungen der vergangenen Wochen um? „Das ist unser tagtägliches Geschäft. Jedes Jahr haben wir 900 bis 1000 Einsätze. Ich muss aber schon sagen, dass wir zur Zeit vor einer besonderen Herausforderung stehen, weil so viel in kurzer Zeit passiert ist“, sagt Friesen. Die Einsätze gingen nicht spurlos an den Feuerwehrleuten vorbei, wie Thomas Stalinski, Leiter der Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst, ergänzt.

Hinzu kommt, dass Schläuche, Atemschutzgeräte und andere Geräte nach jedem Einsatz gründlich gereinigt und geprüft werden müssen. „Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Es ist aufwendig und arbeitsintensiv alles wieder einsatzbereit zu machen“, sagt Stalinski. Trotzdem seien die 60 hauptberuflichen Kräfte nach wie vor auf alles vorbereitet. „Natürlich gehen wir ein Stück weit auf dem Zahnfleisch. Das kann sich sicher jeder vorstellen. Aber wir üben und sind fit“, so Stalinski. Auch für die Freiwilligen Wehren stelle die derzeitige Situation eine Belastung dar. „Die machen das ehrenamtlich, neben ihrem normalen Beruf. Viele kommen von der Arbeit und müssen direkt weiter“, so Stalinski. Ortsbrandmeister Klaus Fischer von der Freiwilligen Feuerwehr Delmenhorst-Süd sieht das etwas entspannter: „Das ist eben so. Dafür gibt es auch wieder ruhigere Wochen. Wir gehen ganz professionell mit der Situation um.“

Zu vernachlässigen seien die Anstrengungen trotzdem nicht: „Das sind körperliche Belastungen. Vor allem, wenn man oft im Treppenhaus hoch- und runterrennen muss, um Leute zu befreien“, sagt Einsatzleiter Friesen im Hinblick auf den Brand an der Pommernstraße. Er glaubt allerdings nicht, dass es in Delmenhorst derzeit öfter brennt als sonst. „Das gleicht sich im Jahresdurchschnitt wieder aus“, sagt Friesen.

Der Einsatzleiter ist froh, dass niemand ernsthaft verletzt worden sei. Zwar mussten fünf Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gefahren werden, darunter ein achtjähriges Kind und zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren, sie werden aber voraussichtlich keine bleibenden Schäden davontragen. „Die Brandmelder in dem Gebäude haben dafür gesorgt, dass sich viele Anwohner eigenständig und rechtzeitig befreien konnten“, sagt er.

Häufung von Bränden

Bereits am 2. September stand der Verbrauchermarkt Inkoop an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst in Flammen, am 7. September brannte ein mehrteiliger Garagen- und Schuppenkomplex an der Grünenstraße/ Ecke Anton-Günther-Straße. Am 8. September brach dann ein Feuer in einem Mehrparteienhaus an der Wittekindstraße aus – mehr als 40 Personen mussten dabei evakuiert werden. Wenige Stunden später wurden die Delmenhorster Rettungskräfte erneut zu einem Brand am Lübecker Weg gerufen.

„Aus ermittlungstechnischen Gründen können wir noch nichts zur Brandursache am Dienstag sagen“, erklärt eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen. Der Großteil der Anwohner des Hauses an der Pommernstraße konnte Dienstagnacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich zwei Bewohner konnten aufgrund der Beeinträchtigung durch den Rauch nicht zurück. Sie wurden vorübergehend in einem Hotel untergebracht, wie Ute Winsemann von der Stadtverwaltung mitteilt.

