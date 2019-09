Delmenhorst In Delmenhorst ist am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Wittekindstraße ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot in Bahnhofsnähe im Einsatz. Vier Bewohner wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. 42 Menschen wurden durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Auch zwei Katzen konnten gerettet werden.

Zwei Katzen konnten gerettet werden. Bild: Richter

Der Brand wurde um 7.04 gemeldet. Laut der Polizei Delmenhorst fing Sperrmüll, der sich in einer größeren Garage im Erdgeschoss des Hauses befand, Feuer. Der dadurch entstandene Rauch geriet über die Belüftungsanlagen in das Wohnhaus und breitete sich in mehreren Wohnungen aus. Auch über das Treppenhaus gelangte Rauch in das Haus.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Insgesamt waren 160 Einsatzkräfte vor Ort. Nicht nur die Berufsfeuerwehr Delmenhorst, sondern auch städtische Feuerwehren waren laut Polizei im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Bewohner des Hauses wurden zunächst durch einen Bus von DelBus in ein Gebäudes des Deutschen Roten Kreuzes in die Schulstraße gebracht. Alle 18 Wohnungen des Wohnhauses sind derzeit nicht bewohnbar.

Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu hlten. Während des Einsatzes war die Wittekindstraße gesperrt. Die Sperrung wurde nach Angaben der Polizei mittlerweile wieder aufgehoben.