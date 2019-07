Delmenhorst Im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Delmenhorst ist am frühen Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zunächst war um 13.45 Uhr per Notruf gemeldet worden, dass es sich um ein Hochhaus mit 90 Bewohnern handeln soll. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte, stellte sich jedoch heraus, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Syker Straße brannte.

Vier der fünf Bewohner waren bereits selbst aus dem Haus gekommen. Dabei handelte es sich um die 45-jährige Mutter mit ihren beiden Töchtern im Alter von zehn und 13 und dem 16-jährigen Sohn, teilt die Polizei mit. Der 48-jährige Vater war zunächst nicht vor Ort, traf während der Löscharbeiten aber zu Hause ein. Die 13-Jährige musste durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und verhinderten, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Zudem wurden drei Hunde aus dem Haus gerettet, teilt die Polizei mit.

Für die Dauer der Löscharbeiten kam es an der Syker Straße zwischen Bremer Straße und Anton-Günther-Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Familie kommt zunächst bei Bekannten unter. Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst sollen der Familie angeboten haben, sie andernfalls in einer Notunterkunft unterzubringen.

Zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Angaben. Das Haus wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.