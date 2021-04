Großes Interesse an Grundstücken

Delmenhorst 37 voll erschlossene Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser für das Gebiet entlang der Langenwischstraße sind vergeben worden – per Losverfahren. Dieses wurde laut Stadtsprecher Timo Frers nun abgeschlossen. Die gezogenen Losinhaber und möglichen Nachrücker seien schriftlich über ihr Glück informiert worden. Aufgrund der großen Zahl an Bewerbern würden allerdings keine Absagen verschickt. Wer also keinen Brief erhalten habe, könne davon ausgehen, kein Grundstück zu erhalten.