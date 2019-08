Delmenhorst Eine ergebnisoffene Großkontrolle hat die Polizei am Mittwochabend am Delmenhorster Bahnhof vorgenommen. Von 17.30 bis circa 22 Uhr beobachteten mehrere Polizisten aufmerksam das Geschehen an den Gleisen.

„Wir haben immer wieder Hinweise auf Vorfälle am Bahnhof aus der Bevölkerung bekommen“, sagte Désirée Krikkis von der Delmenhorster Polizei. Speziell für den Bahnhof veranlasse die Polizei deshalb seit Anfang vergangenen Jahres immer wieder Kontrollen – in unregelmäßigen Zeitabständen. Damit soll auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden.

Auch künftig will die Polizei kontrollieren. Wie sie dabei jeweils vorgehe, könne nicht mitgeteilt werden. Welche Aspekte sie aufhorchen lässt, wird auch nicht genannt. Krikkis kann nur so viel sagen: „Die 70-jährige Oma am Gehstock ist es nicht.“

Beim jüngsten Einsatz nahmen die Polizisten zwei Personen fest, die größere Mengen Marihuana dabei hatten. Möglicherweise handelten sie mit den Drogen. Einer der Männer stammt aus Langwedel, der andere aus Delmenhorst. Die Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Polizei leitete gegen beide ein Ermittlungsverfahren ein.

Außerdem befanden sich unter den kontrollierten Menschen zwei Männer aus Nordenham beziehungsweise Delmenhorst mit offenen Haftbefehlen. Sie wurden zur Dienststelle mitgenommen, wo die Haftbefehle vollstreckt wurden. Auch einen Verstoß gegen das Waffengesetz stellten die Polizisten fest. Bei einem Mann aus Delmenhorst fanden sie ein sogenanntes Einhandmesser. Im Bereich der Weberstraße wurden zusätzliche Verkehrskontrollen vorgenommen. Dort wurden Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.