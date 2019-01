Delmenhorst In Delmenhorst ist die Zahl der verkauften Wohnbauplätze im vergangenen Jahr um 100 Prozent gestiegen. Waren es 2017 noch 17 Grundstücke, wurden im Vorjahr 34 beurkundet. „Das ist nicht viel“, sagte am Mittwoch der Vorsitzende des Gutachterausschusses für Grundstückswerte (GAG) Oldenburg-Cloppenburg, Holger Seifert. Zum Vergleich: In der Stadt Oldenburg waren es im vergangenen Jahr 139 Bauplätze.

Der Gutachterausschuss registrierte für Delmenhorst die größten Preissteigerungen im Oldenburger Land, nämlich 18 Prozent. Im Mittel musste für einen Quadratmeter Bauland rund 40 Euro mehr bezahlt werden. Das mittlere Baugrundstück ist 2018 bei einer Größe von 650 Quadratmetern für 182 Euro pro Quadratmeter verkauft worden (2017: 820 m² für 143 Euro€/m²). Das entspricht einem mittleren Gesamtkaufpreis von 118 000 €Euro.

Doch es tut sich etwas in Delmenhorst, wie Christine Stubbemann von der GAG-Geschäftsstelle berichtete. Sie nannte die Langenwischstraße, die Straße „Am kleinen Meer“ und Bremer Postweg.

Insgesamt stieg die Anzahl der Grundstückskaufverträge in Delmenhorst mit 998 gegenüber 2017 um zwölf Prozent. Der Geldumsatz erhöhte sich um 13 Prozent. Bei einer Fläche von 96 Hektar (+14 Prozent) wurden 171 Millionen Euro umgesetzt.

Bei den Reihenhäusern und Doppelhaushälften ging die Anzahl der Verträge von 150 auf 143 zurück. Der mittlere Kaufpreis lag mit 165 000€ Euro über dem Niveau von 2017, als der Preis 140 000 €Euro betrug.

Die Anzahl der Kaufverträge für Eigentumswohnungen lag vergangenes Jahr deutlich über dem Niveau von 2017. Insgesamt wurden 407 Verträge abgeschlossen (2017: 320). Der Quadratmeter kostete bei Neubauten 2145 €Euro (2017: 1945 €Euro). Bei gebrauchten Eigentumswohnungen betrug der mittlere Preis 1260 €Euro (2017: 900 €Euro).