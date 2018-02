Delmenhorst Nun ist es weg, ein Stück Geschichte wurde am Montag auf Gut Dauelsberg abgerissen. Um Platz für zwei Neubauten zu machen, musste das historische Haupthaus weichen. Seit 1884 fanden hier insgesamt mehr als 10 000 Menschen ein Zuhause. „Dass es jetzt verschwindet, macht uns natürlich wehmütig“, sagt Einrichtungsleiter Helmut Blauth. Dabei sei der Plan zu Beginn ein anderer gewesen. „Der Gedanke eines Abrisses war unvorstellbar, wir wollten das Haupthaus nur sanieren“, erklärt Frank Diekhoff, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Oldenburgs (BVO).

Da das Gebäude den energetischen, pädagogischen und brandschutzrechtlichen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden konnte, kam von Seiten der Stadt Delmenhorst der Vorschlag eines Abrisses. Zuletzt lebten 28 Bewohner in dem nun verschwundenen Haus. Einige Bewohner konnten bereits im September in das erste bereits fertiggestellte Haus einziehen, der Rest ist vorübergehend in den Erweiterungsbau der stationären Pflege gezogen.

Doch schon Ende des Jahres werden sie erneut umziehen. Denn dann sollen alle Baumaßnahmen abgeschlossen sein. „Für die Bewohner ist es eine Umgewöhnung. Am Anfang hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Sie wollten gerne im Haupthaus bleiben“, erklärt Blauth. Er wolle den Bewohnern ihre Ängste nehmen. „Viele leben hier schon mehrere Jahrzehnte. Das Gut ist ihr Zuhause und das soll es auch bleiben“, sagt er. Auch ein neues pädagogisches Konzept musste her, um den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden zu können.

Die drei neuen Häuser der Eingliederungshilfe bieten Platz für 52 Menschen. Dabei handle es sich um geräumige Einzelzimmer. „Die Bewohner leben hier wie in einer Wohngemeinschaft. Fast alle Zimmer haben ein eigenes Bad. Jedes Haus hat eine Küche, in der die Gemeinschaft gelebt werden soll“, so Blauth. Mit ihrem Umzug erhöht sich die Zahl der stationären Pflegeplätze von 25 auf 35. Rund 4,5 Millionen Euro investiert der BVO in das Gut Dauelsberg.