Guter Zweck: Enten schwimmen erst wieder im kommenden Jahr

Delmenhorst Das Entenrennen fällt in diesem Jahr aus: „Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, und bekommen auch in diesem Jahr keinen Termin mehr für die Markthalle“, teilt der Lions Club „Gräfin Hedwig“ Delmenhorst mit. „Daher haben wir uns entschieden, das Entenrennen komplett abzusagen.“

Der Club habe seine Sponsoren gefragt, ob sie ihre Geld- oder Sachspenden zurück haben wollen. Alternativ schlug er vor, die Sachspenden im kommenden Jahr zu benutzen und die Geldspenden auch ohne Veranstaltung an den Kindergarten „Zu den zwölf Aposteln“ für die Neugestaltung des Spielplatzes zu übergeben.

„Tolle Nachricht, wir können alles behalten“, freut sich der Lions Club. So können dem Kindergarten, der von 125 Mädchen und Jungen in fünf Gruppen und 15 Nationalitäten besucht werde, in diesem Jahr schon einmal 3550 Euro übergeben werden. Eine „großartige Sache“ in der derzeitigen Zeit, findet Birgit Quaas vom Lions Clubs. „Wir danken unseren vielen Sponsoren von Herzen.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Die bereits verkauften Lose können ab sofort bei Juwelier Buchholz in der Langen Straße zurückgegeben werden. „Oder die Käufer spenden ihr Los, dann können wir vielleicht noch ein wenig mehr an den Kindergarten übergeben“, schlägt der Lions Club alternativ vor.

Und noch eine gute Nachricht teilt der Club mit: Ein neuer Termin für das nächste Entenrennen steht fest. Es wird am 15. Mai 2021 stattfinden. „Wir haben dafür die Markthalle reserviert und werden wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen“, ist der Lions Club schon voller Vorfreude.