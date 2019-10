Delmenhorst Bastelfans haben am Wochenende das Nordwolle-Museum in Delmenhorst für sich eingenommen. In der Turbinenhalle, Nadelsetzerei, der Volkshochschule Delmenhorst (VHS) und den Räumen von Commedia stellten rund 70 Aussteller ihre Arbeit aus. Neben allerlei Bastelzubehör wie Stoffe, Wolle und Knöpfe gab es für die Besucher ebenfalls handgefertigte Naturseifen, Schmuck, Gewürze und handgemachte Bonbons.

Neue Inspiration für die Bastel- und Nähzeit im Herbst brachte eine Ausstellung in der VHS von der Patchwork Gilde Deutschland. Hierfür haben 73-Gilde-Mitglieder originelle Quilts zum Thema „Blätter“ gestaltet. Laut Gilde-Mitglied Barbara Keuling wurden den Teilnehmern drei Stoffe und Nähgarne zur Verfügung gestellt. Auch an ein vorgegebenes Maß mussten sie sich halten. Am Ende sind zu dem Projekt die unterschiedlichsten Quilts entstanden: Sie zeigen unter anderem wilde Dschungelmuster, ein Sägeblatt oder Herbstlaub. Nach Delmenhorst brachte die Patchwork Gilde Einsendungen aus dem Norden mit. „So hat man die Chance seinen Quilt in der Ausstellung zu sehen“, erklärt Keuling.

Das richtige um Textilien zu gestalten, hatten die Frauen von „Das Kleinbedruckte“ mitgebracht. Sie präsentierten an ihrem Stand Stempel mit verschiedenen Motiven, wie Eulen, Blumen und Sternen. Mit den selbstgeschnitzten Stempeln aus Akazienholz kann zum Beispiel Kleidung mit Textilfarbe bedruckt werden. „Viele benutzen die Stempel auch zum Töpfern und bedrucken Tontöpfe damit“, erklärt Zoe Schmidt von „Das Kleinbedruckte“.

Doch nicht nur die Aussteller mit ihrem Handgemachten standen bei der „Handemade“ im Mittelpunkt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit und machten einen Museumsrundgang, um mehr über die frühere Fabrikanlage zu erfahren.

Für die Organisatoren der Messe, die in vier verschiedenen Städten angeboten wird, ist der Standort in Delmenhorst auch etwas Besonderes. „Das Gelände ist auf jeden Fall das Highlight“, erklärt die Geschäftsführerin Lina Minge. „Die Stimmung in Delmenhorst ist immer toll.“ Insgesamt rechneten die Veranstalter am Wochenende mit 5000 Besuchern. Auch 2020 wird die „Handmade“ wieder zur Nordwolle nach Delmenhorst kommen. Die Messe soll am 24. und 25. Oktober stattfinden.