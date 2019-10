Delmenhorst Herbstzeit ist Bastelzeit und somit widmen sich viele Menschen wieder dem Handgemachten. Die geeigneten Materialien zum Basteln und Dekorieren sowie Inspiration für neue Projekte gibt es am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, bei der Handmade-Messe auf dem Nordwolle-Gelände in Delmenhorst.

Handmade-Messe in Delmenhorst Die Messe hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten stehen direkt vor Ort zur Verfügung. Für Erwachsene kostet der Eintritt 5 Euro (ermäßigt 4 Euro). Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei. Das Zwei-Tage-Ticket kostet für Samstag und Sonntag 6 Euro.

Als Aussteller vertreten sind unter anderem die Wollschweine aus Braunschweig, die Seifenmanufaktur Blaull aus Berlin, Philipp Nähmaschinen aus Verden sowie Restlos kreativ aus Hamburg. Neben den 80 Ausstellern gibt es für die Besucher und Besucherinnen auch einiges im Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur zu entdecken, heißt es in einer Ankündigung. Im ehemaligen Turbinenhaus und in der Nadelsetzerei werden an den Ständen Wolle, Knöpfe, Stoffe und Schmuck angeboten. Wer zudem etwas über die frühere Fabrikanlage in Delmenhorst erfahren möchte, kann als Weg zwischen den beiden Räumen einen Museumsrundgang machen. Dieser ist im Eintrittspreis enthalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch im Veranstaltungshaus Commedia und der Volkshochschule Delmenhorst sind Stände aufgebaut. In allen Räumen gibt es gastronomische Angebote und Sitzplätze.

Auch ein Team von Patchwork Gilde Deutschland wird zu Gast sein. Bei der Messe wollen sie eine Ausstellung präsentieren: 73 Gilde-Mitglieder haben originelle Quilts zum Thema „Blätter“ gestaltet, welche in der Volkshochschule ausgestellt werden.

In Kursen selbst aktiv werden: Darüber hinaus bietet die Handmade viele Möglichkeiten zum Lernen und Austauschen, da viele Aussteller direkt am Stand oder auf Aktionsflächen Workshops und Kurse veranstalten. Unter anderem werden das Nähen einer Jeans-Clutch, die Arbeit mit finnischen Papiergarnen, das Bedrucken von Textilien, Makramee sticken sowie das Nähen einer Handy-Ladestation gezeigt.