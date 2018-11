Delmenhorst Mit positiven Nachrichten kann der TÜV Nord zum Jahresende aufwarten. Dieser hat jetzt das Ergebnis der HU-Statistik aus Delmenhorst veröffentlicht. Im Einzugsgebiet des TÜV Nord hat sich die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln schon zum fünften Mal hintereinander verringert – ein dauerhaft positiver Trend. Nur die fahrlässige Handhabe mit der Beleuchtungsanlage macht den Fahrzeugprüfern etwas Sorgen.

Insgesamt 65,7 Prozent der Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Station in Delmenhorst von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis. Zusätzlich fanden die TÜV-Sachverständigen bei 10,7 Prozent nur geringe Mängel, sodass 76,5 Prozent sofort eine TÜV-Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen.

Bemerkenswert ist aber auch die andere Seite dieser Plakette: Bei 23,5 Prozent wurden erhebliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen und das HU-Siegel in den Fahrzeugschein geklebt werden konnten. Als völlig verkehrsunsicher wurde ein Auto eingestuft.

Andreas Vogelsang, Leiter der TÜV-Station, sagt: „Wir freuen uns über diese Entwicklung der Mängelquoten. Wer sein Auto regelmäßig zu den empfohlenen Inspektionsterminen in einer guten Fachwerkstatt warten lässt, hat bei der Hauptuntersuchung weniger Mängel an seinem Fahrzeug und mehr Freude an sicherer Mobilität.“

Lediglich die Beleuchtungsanlage werde mitunter stiefmütterlich behandelt. In den Mängelgruppen liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorn. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen ist.

Wichtig: Wer noch mit einer grünen Plakette für 2018 unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem TÜV geben lassen. Mit dem Jahreswechsel ändert sich die Farbe der „fälligen“ Plaketten von Grün auf Orange. So ist für Ordnungshüter schon farblich erkennbar, dass der TÜV-Termin überzogen wurde.