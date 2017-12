Delmenhorst Hilfe von allen Seiten – das ist es, was Familie Reinhardt in den letzten Wochen erfahren hat. Ende November zerstörte ein Feuer das Wohnhaus der Familie an der Potsdamer Straße. Aufgrund der hohen Schadstoffbelastung muss das Dachgeschoss abgerissen und komplett neu errichtet werden. Die Familie mit zwei kleinen Kindern lebt in der Zwischenzeit in der Wohnung der 21-jährigen Tochter.

Doch für die Familie Reinhardt sieht es so aus, als würde sich im neuen Jahr alles zum Guten wenden. Obwohl noch unklar ist, wann sie ihr Haus wieder beziehen können, kommen sie ab Anfang Januar im Hotel Thomsen unter. Von allen Seiten wird den Reinhardts geholfen. Rund 30 Helfer der Johanniter und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) holten in dieser Woche noch intakte Möbel aus dem zerstörten Haus ab, um sie einzulagern. In Schutzkleidung wurden Sessel, Schränke, Lampen etc. aus dem Haus getragen und mit Seifenlauge abgerieben – um die Schadstoffe zu entfernen. Viele Möbel und Gegenstände sind nicht mehr zu retten. Im Obergeschoss wütete das Feuer so stark, dass vieles entsorgt werden muss. Neben den Johannitern und dem DRK hat auch der Verein „Stars for Kids“ seine Hilfe angeboten. Der Verein steht in Kontakt mit Versorgungsunternehmen und beispielsweise auch mit einem Bauleiter, der für den Abriss zuständig ist. Auch von vielen anderen Helfern bekommt Familie Reinhardt Unterstützung. So bildete sich eine Facebook-Gruppe mit mittlerweile rund 1000 Mitgliedern. Dort bieten Handwerker und Elektriker ihre Hilfe an.

Dass es nach dem Brand soweit kommen musste, ist der Versicherung geschuldet. Denn die kommt nicht für den Schaden auf. Der Vorbesitzer des Hauses habe den Eigentümerwechsel nicht gemeldet. Dadurch wurde sie storniert. Der Schaden belaufe sich auf 150 000 Euro. Bei einer Sache sind sich jedoch alle einig. Ohne die Hilfe, die den Reinhardts derzeit entgegengebracht wird, wäre das alles nicht möglich. Wer helfen möchte, wendet sich unter Telefon 04221/987211 oder per E-Mail unter kontakt@starsforkids-delmenhorst.de bei „Stars for Kids“ .