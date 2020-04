Hausdurchsuchung In Delmenhorst: Festnahme nach Drogenfund

Delmenhorst In einem Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln haben Beamte in der vergangenen Woche eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alfred-Rethel-Straße in Delmenhorst durchsucht.

Bei der Durchsuchung der Wohnung am 8. April wurden 45 Gramm Kokain, 90 Gramm Amphetamin, 140 Gramm Marihuana gefunden. Ein in der Wohnung angetroffener Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 34-Jährigen aus dem Heidekreis.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl. Dieser wurde am Tag darauf durch den zuständigen Ermittlungsrichter erlassen