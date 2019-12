Delmenhorst Der Haushalt der Stadt Delmenhorst ist mit einem Gesamtbudget von 270 Millionen Euro für das kommende Jahr beschlossen. Der Stadtrat stimmte mehrheitlich den Zuschussanträgen, dem Stellenplan sowie dem Produkt- und Investitionshaushalt zu. „Ich bin insgesamt mit dem Haushalt 2020 zufrieden“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz. Die Haushaltsdebatte lief in diesem Jahr relativ ruhig – bis auf die Diskussion rund um die Berufsfeuerwehr.

Das Thema habe in den letzten Tagen viel Raum eingenommen, erklärte Jahnz vor den Ratsmitgliedern. Nach der kritischen Presseerklärung der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft stellte der Oberbürgermeister die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren heraus. Eine Kritik an ihrer Leistung lehne er strikt ab. Sie seien von montags bis sonntags im Einsatz und unterstützen die Berufsfeuerwehr häufig durch Material und mit Einsatzkräften, sagte Jahnz.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst soll nun personell aufgestockt werden. Im Stellenplan für 2020 sind neun Stellen vorgesehen.

Keine Steuersenkung

Insgesamt zeigt sich Jahnz über die bewilligten Stellen im Haushalt erfreut. „Im Regelfall beantragt die Verwaltung etwas und kriegt nicht das, was sie will“, sagte Jahnz. „In diesem Jahr ist das anders.“ Über 70 neue Stellen werden in der Stadtverwaltung in 2020 geschaffen.

Vor den Ratsmitglieder sprach sich der Oberbürgermeister zudem für die Notwendigkeit einer neuen Sporthalle an der Düsternortstraße aus. Ein Ersatz müsse gebaut werden. Auch der Neubau eines Stadions solle unterstützt werden. Erst vor Kurzem habe der SV-Atlas-Präsident Manfred Engelbart den Entwurf für eine Stiftung Neubau vorgestellt.

Zu der im Vorfeld diskutierten Steuersenkung wird es in 2020 nicht kommen: Die Gruppe SPD & Partner hatte eine Absenkung der in 2018 beschlossenen Steuererhöhung für den Erhalt des Krankenhauses beantragt. Dieser wurde von Bettina Oestermann (SPD) am Mittwoch zurückgezogen.

Am Rande der Ratssitzung ging es auch um ein Thema, das nicht auf der Tagesordnung stand: die Tarifverhandlungen bei der Volkshochschule (VHS) Delmenhorst. Mit Plakaten machten sie die Ratsmitglieder vor der Com.media-Halle, in der die Sitzung stattfand, auf ihr Anliegen aufmerksam.

VHS-Mitarbeiter aktiv

Der Hintergrund: Einige VHS-Mitarbeiter kämpfen für faire und transparente Bezahlung. Denn jeder fünfte Beschäftigte wird dort nach Tarif bezahlt, die übrigen Mitarbeiter nicht. Eigentlich sollte das Thema im Ausschuss für Kultur und Sport Ende November diskutiert und in der Ratssitzung am Mittwoch entschieden werden. Aufgrund von Beratungsbedarf wurde es jedoch von der Tagesordnung des Ausschusses genommen und somit nicht im Rat verhandelt. Doch Kai Reske von der VHS ist sich sicher: „Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben.“