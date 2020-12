Haushalt in Rekordzeit beschlossen

Delmenhorst Oberbürgermeister Axel Jahnz hatte die Ratsmitglieder gebeten, ihre für Mittwoch vorbereiteten Haushaltsreden auf ein Minimum zu kürzen. So sollte die Sitzungsdauer der in die Zeit des Lockdowns fallenden Sitzung reduziert werden. Schließlich verzichteten die Mitglieder aller Fraktionen auf den Vortrag ihrer Reden, sie gaben ihre Manuskripte zu Protokoll. Die Ratssitzung im Veranstaltungszentrum Commedia unter strengen Hygienevorschriften wurde dann in Rekordzeit abgehalten. Eine digitale Ratssitzung wäre ein Wunsch von Politik und Verwaltung, sei aber technisch nicht ohne Weiteres möglich, hieß es aus dem Rathaus.