Delmenhorst Explodierende Knaller und zischende Böller sind nicht nur gefährlich, sondern auch purer Stress für Tiere. Silvester sorgt für Haustiere jedes Jahr aufs Neue für Angst und Panik.

Damit am letzten Tag des Jahres alles gut geht, gibt der Tierschutzverein Delmenhorst einige Tipps für den 31. Dezember und weist auf Vorkehrungen hin, die Tierbesitzer auch schon einige Tage vorher treffen können.

• Rückzugsmöglichkeiten

Tierhalter sollten versuchen, ihre Haustiere während lauter Feuerwerke vom Lärm der Knaller und Raketen abzuschotten. Wichtig sei es, Katzen und Hunden Rückzugsmöglichkeiten zu bieten, damit sie sich sicher fühlen können. Geschlossene Fenster und Rollläden dämpfen die Geräusche ab. Die Anwesenheit einer vertrauten Bezugsperson könne zusätzlich helfen und Sicherheit vermitteln. Vogelvolieren und Kleintiergehege sollten weit vom Fenster entfernt stehen und durch ein Tuch zu den Seiten des Raumes abgedeckt werden. Kleine Tiere, die in der Außenhaltung leben, brauchen laut Tierschutzverein zusätzliche Versteckmöglichkeiten, die sie vor lauten Geräuschen abschirmen. Hereinfallende Feuerwerkskörper können eine Gefahr darstellen. Davor sollten die Gehege geschützt werden, rät der Verein.

• Kennzeichnung

Hundehalter sollten ihre Tiere beim Spaziergang am 31. Dezember – sowie einige Tage davor und danach – nicht von der Leine lassen. Katzen mit Freigang sollte man den ganzen Tag im Haus behalten, rät der Tierschutzverein. Sowohl Hunde als auch Katzen entlaufen immer wieder, wenn sie sich vor Knallern erschrecken. Sie sollten deshalb unbedingt gekennzeichnet und im Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes registriert sein. Im Fall der Fälle können sie dann schnell zu ihrem Besitzer zurückgebracht werden. „Die Registrierung ist kostenlos und dauert höchstens ein paar Minuten“, empfiehlt der Tierschutzbund.

• Wild- und Weidetiere

„Böller in der Nähe von Waldrändern, auf Waldlichtungen, in Parkanlagen oder Höfen mit Tierhaltung zu zünden, sollte tabu sein.“ Der Tierschutzbund gibt zu bedenken, dass scheue Wildtiere in Wald und Flur besonders sensibel auf laute Geräusche reagieren. Auch bei Pferden und Rindern auf der Weide bestehe die Gefahr, dass sie in Panik geraten und ausbrechen.

Mehr Infos unter www.findefix.com