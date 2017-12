Butjadingen

Weihnachtsflut Im Nordwesten Von 1717 Wassermassen überraschten die Bewohner im Schlaf

Es war in der Heiligen Nacht vor 300 Jahren. Kurz vor Mitternacht hatte der Sturm zunächst nachgelassen. Doch wenig später schwoll er erneut an. In der Unglücksnacht spielten sich beispiellose Szenen ab.