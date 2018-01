Delmenhorst „Kinder helfen Kindern. Mach mit, dann sind wir zwei, drei, vier, fünf und viele. Nur so kommt man zum Ziele.“ Diese Zeilen sangen rund 50 Sternsinger am Freitagvormittag im Rathaus. Viel hilft bekanntlich viel. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“ sind die Sternsinger, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, unterwegs, um so viele Spenden wie möglich zu sammeln. Bereits zum 60. Mal sammeln sie in Delmenhorst.

Oberbürgermeister Axel Jahnz begrüßte die Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien, zu der auch die Kirchen Allerheiligen und St. Christophorus gehören, im Rathaus und durfte seinen Segen gegen eine Spende entgegennehmen. „Jedes Jahr seid ihr die Ersten, die ich im Rathaus empfangen darf, das freut mich ganz besonders“, sagte der Oberbürgermeister. Der diesjährige Zweck, für den die Sternsinger sammeln, sei für Axel Jahnz von ganz besonderer Bedeutung. „Kinder in der ganzen Welt müssen harte Arbeit verrichten. Ihnen wird damit ein großes Stück Kindheit genommen“, betonte er. Er bedankte sich bei den Delmenhorster Kindern für ihren Einsatz bei Wind und Wetter – sie können stolz auf ihr Mitwirken sein. Auch 2019 sei der erste Empfang des Jahres für die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Marien reserviert, versprach er.

Die elfjährige Emelie freute sich ganz besonders. „Ich war schon Balthasar, Melchior und Caspar und schon oft beim Empfang im Rathaus dabei. Aber den Segen durfte ich bis jetzt noch nicht an die Tür des Bürgermeisters schreiben“, erklärte sie. Das sollte sich in diesem Jahr ändern. Auf die Frage des Oberbürgermeisters „Wer möchte denn?“, antwortete die Elfjährige blitzschnell. So durfte sie also den Segen übermitteln und Axel Jahnz’ Büro mit den Kreidezeichen „20*C+M+B+18“ verschönern. Die Buchstaben stehen dabei für „Christus Mansionem Benedicat“ – „Christus segne dieses Haus“.

Am Sonntag, 7. Januar, ziehen die Sternsinger durch Delmenhorst, schreiben Segen an über 400 Haustüren und sammeln Spenden. Gegen die Kinderarbeit in aller Welt wollen die jungen Delmenhorster so viel Geld wie möglich sammeln.