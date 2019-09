Delmenhorst Am Samstagabend hat die Polizei im Zusammenhang mit dem Treffen des Motorradclubs Hells Angels im Delmenhorster Stadtnorden einen groß angelegten Einsatz durchgeführt. Hierzu wurden in der Straße Am Donneresch zwei Kontrollstellen eingerichtet. Ab etwa 18:30 Uhr führte die Polizei dort mit einem Großaufgebot Personen- und Fahrzeugkontrollen zur Gefahrenabwehr durch. Alle Personen, die zum Veranstaltungsort des Rockertreffens wollten, sowie mitgeführte Fahrzeuge wurden von der Polizei – teilweise mit vermummten Beamten – überprüft.

Insgesamt wurden über 100 Fahrzeuge und über 200 Personen kontrolliert. Die Polizisten stellten unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz sowie verschiedene Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In der Straße Am Donneresch kam es aufgrund der Fahrzeugkontrollen seit dem frühen Abend zu Verkehrsbehinderungen. Die Kontrollen dauerten bis in die Nacht.

Die Polizei und die Stadt Delmenhorst dulden keine rechtsfreien Räume und gehen entschieden gegen jede Form von Kriminalität vor, heißt es in einer Presseerklärung der Polizei. Darüber hinaus wird jegliche Art der Machtdemonstration von Rockergruppierungen unterbunden und in diesem Zusammenhang auch das sogenannte Kuttentrageverbot konsequent durchgesetzt. Erkannte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt, heißt weiter.

Die Leitung der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und der Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst sind entschlossen, auch in Zukunft ähnliche Kontrollen auf Grundlage des Gefahrenabwehrrechts in enger Kooperation mit weiteren Behörden durchzuführen.