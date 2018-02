Delmenhorst Die Entkernung des ehemaligen Hertie-Kaufhauses ist im Januar abgeschlossen worden. Rund 1300 Tonnen Bauschutt, 26 Tonnen Baumischabfall, 32 Tonnen Altholz, 24 Tonnen Gipskarton, 322 Tonnen Schrott und 304 Kubikmeter Styropor bzw. Styrodur waren neben Betriebsstoffen, Neonröhren und Leuchtmitteln, Altpapier, Altglas und Schmierstoffen zu beseitigen. Die Arbeiten mussten zum größten Teil per Hand ausgeführt werden. Daneben waren zwei Minibagger, ein Turmdrehkran, ein Radbagger und ein Radlader im Einsatz. Eine bis zu 20-köpfige Mannschaft war mit den Arbeiten betraut. Rund € 950 000 Euro brutto seien ausgegeben worden, teilt der Bauherr, die „Erste Projektentwicklungsgesellschaft Delmenhorst“, mit.

Rückbau bis zum Rohbau

Die zum Teil erheblichen Lärm verursachenden Arbeiten hätten nur in einem einzelnen Fall zu Beanstandungen aus der Nachbarschaft geführt. Das Vorgehen sei „alternativlos“ gewesen, um einen Rückbau auf den Rohbau vornehmen zu können und von der Entfernung nichttragender Zwischenwände bis hin zur veralteten Haustechnik die Voraussetzungen zu schaffen, ein „die Innenstadt prägendes Bauwerk“ neu entstehen zu lassen.

Im Zuge der Revitalisierung sollen in weiteren Schritten die Fassaden demontiert , das vordere Treppenhaus abgebrochen und im Kern des Gebäudes ein Lichthof für das zweite und dritte Obergeschoss eingeschnitten werden.

Potenzielle Mieter fordern Parkkonzept

Mit dem von der Politik an die Verwaltung gegebenen Auftrag, den von allen Kaufleuten der östlichen Innenstadt erwarteten weiteren Parkraum zu konzeptionieren, seien die Chancen einer Wiederbelebung der ehemaligen Hertie-Immobilie gestiegen. „Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, den Gesprächsfaden mit potenziellen Mietern, die für Delmenhorst rar gesät sind, wieder aufzunehmen und die Bereitstellung von Parkraum in unmittelbarer Nähe als chancenreich zu ,verkaufen‘“, so der Investor. Mit der neu gestalteten Fußgängerzone, der Revitalisierung diverser Ladenflächen in der östlichen Innenstadt, dem Festhalten am städtischen Krankenhaus im Zentrum, nicht zuletzt aber mit der begonnenen Ausweisung von Wohnbauflächen seien Akzente des Aufbruchs gesetzt und würden als solche bei einer Standortentscheidung ins Kalkül einbezogen.

Es werde kein Vorankommen geben, bevor nicht „ein klares Votum der Politik“ bezüglich des Parkraums erfolgt sei. „Auf diesen Sachverhalt weisen wir seit knapp zwei Jahren unter Berufung auf den städtebaulichen Vertrag und den zu diesem erstellten Anlagen hin“, heißt es seitens der Projektentwickler.