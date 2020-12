Hertie-Immobilie: Kauf besiegelt

Delmenhorst Jetzt ist die Tinte trocken: Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz hat am Montag in Hannover den Kaufvertrag zum Erwerb der ehemaligen Hertie-Immobilie (samt Bebelstraße) sowie den Aufhebungsvertrag zum Stadtumbauvertrag unterzeichnet. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Stadtrat hatte am 24. November dem Abriss des ehemaligen Kaufhauses zugestimmt, das seit rund zehn Jahren leer steht. Für den Kauf und den Abriss rechnet die Stadt mit Kosten von insgesamt 6,9 Millionen Euro.