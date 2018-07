Delmenhorst Das Aus der Kaufhaus-Pläne für das ehemalige Hertie-Gebäude bleibt Thema: Nachdem die Stadt mitgeteilt hatte, dass der Investor der Immobilie, die Erste Projektentwicklungsgesellschaft Delmenhorst (DIH), vier neue Varianten für die Nutzung im Sommer erarbeiten wolle und es erste Reaktionen aus der Politik gab, begründet die DIH in einer Mitteilung ihr Vorgehen.

In dieser weist der Investor noch einmal darauf hin, dass unter anderem der fehlende Parkraum ein Grund für die schwierige Suche nach einem Ankermieter sei. Ein klares Votum der Politik zur Schaffung ausreichenden Parkraums sei erforderlich, um Chancen zu haben, die Handelsflächen zu füllen, heißt es in der Mitteilung: „Dem ist die Politik zum Schaden der ganzen östlichen Innenstadt bisher nicht gefolgt.“ Im Bauausschuss hatte es vor wenigen Wochen keinen Befürworter für den Bau eines Park-Decks Am Vorwerk gegeben.

Nicht zuletzt habe sich das Einzelhandelsunternehmen Woolworth unter anderem wegen der unsicheren Frage bezüglich des Parkraumes aus den Verhandlungen zurückgezogen, so die DIH. Weitere Hürden für die Revitalisierung des alten Hertie-Gebäudes seien laut Investor eine stetig fallende Kaufkraft durch eine verfehlte Wohnungspolitik und die Schwächung der Innenstadt durch die Zulassung ausgedehnter Subzentren.

„Wir haben uns deshalb entschlossen, über Alternativen nachzudenken. Wir betrachten vier Varianten, zu denen wir die notwendigen Einzelheiten Verwaltung und Politik vortragen werden. Damit ein geändertes Konzept Erfolg hat, werden wir im Schulterschluss mit Verwaltung und Politik einen gemeinsamen Weg suchen“, teilte das Unternehmen mit. Dazu sollen eindeutige Absprachen für zusätzlichen Parkraum getroffen werden. Der werde in jedem Fall benötigt, betont die DIH.