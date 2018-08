Delmenhorst Noch scheint es keine schlüssige Idee zu geben für die Nachnutzung des ursprünglichen, im Jahr 1928 eröffneten Krankenhaus-Gebäudes an der Wildeshauser Straße. Der von dem Architekten Fritz Höger entworfene Klinkerbau steht unter Denkmalschutz. Spätestens wenn das neue Krankenhaus 2022 oder 2023 in Betrieb geht und das Haus von der Krankenhaus-Verwaltung geräumt wird, sollte die Nachnutzung feststehen.

„Wir werden uns schon jetzt mit der Nachnutzung beschäftigen“, sagte am Donnerstag Oberbürgermeister Axel Jahnz. Möglicherweise, so Jahnz weiter, böte sich das Haus auch weiterhin für eine medizinische Nutzung an. Vielleicht auch für eine wissenschaftliche, denn gleich nebenan befinde sich ja das Hanse-Wissenschaftskolleg.

Eine Zeit lang machte in der Stadt das Gerücht die Runde, die Arbeiterwohlfahrt hätte Interesse an dem Gebäude, um in ihm eine Altenpflegeeinrichtung zu betreiben. Das allerdings war von der Awo selbst stets dementiert worden.

Würde der Höger-Bau im Eigentum der Stadt verbleiben, wäre das für diese ein teures Abenteuer. Schon jetzt verschlingen die nötigsten Instandhaltungs-Investitionen viel Geld.

Nach Informationen des Heimatvereins-Vorsitzenden Friedrich Hübner müsste, um das Gebäude vor dem Verfall zu schützen, eine umfangreiche Dachsanierung für mehrere Millionen Euro vorgenommen werden.

Wolfgang Bednarz https://www.nwzonline.de/autor/wolfgang-bednarz Delmenhorst

Redaktion Delmenhorst Tel: 04221 9988 3 Lesen Sie mehr von mir