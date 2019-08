Delmenhorst Agility-Vorführungen, eine Hüpfburg, einen Hofflohmarkt und Führungen erwartete die Besucher des Hoffestes beim Tierschutzverein Delmenhorst am Sonntag.

Andreas Warneke, der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, stand am Infostand: „Das machen wir schon seit über zehn Jahren. Anfangs standen hier draußen beim Fest nur drei Zelte“, erzählte er von den Anfängen des jährlichen Festes. Mittlerweile stehen 30 Zelte auf dem Hof. Viele verschiedene Institutionen und Dienstleister rund ums Tier stellten sich am Sonntag vor.

Das Regenwetter konnte die soliden Tierliebhaber nicht vom Gelände vertreiben. So schlossen sich zu den regelmäßig stattfindenden Führungen durch das Anwesen im Schnitt bis zu 30 Menschen an. Der Ehrenamtliche Volker Thies erklärte den Besuchern die verschiedenen Gehege. Drei Hunde, rund 40 Katzen, 15 Meerschweinchen und zwei Kaninchen beherbergt der Verein zurzeit. Allen Tieren steht sowohl ein Innen- als auch ein Außengehege zur Verfügung. Höhepunkt war für viele Besucher, in die „Katzenwohungen“ zu spähen und einige Jungkatzen zu Gesicht zu bekommen. Streichelaktionen waren aufgrund der großen Besucherzahl nicht möglich.

„Perfekt zum Hoffest ist unser Hundebadeteich fertig geworden“, informierte Ulrike Büthe. Daneben stehen noch weitere Umbauarbeiten an. „Wir planen noch ein Katzenjungtierhaus“, sagte Volker Thies.