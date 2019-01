Delmenhorst Zu Auschwitz fällt den beiden Männern Ähnliches ein: von „systematischer, menschenverachtender Auslöschung eines Volkes“, spricht Pedro Becerra, „systematisches Ausrotten“ und „Massenvernichtung“ sind Worte, die Axel Jahnz benutzt. Sowohl der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Delmenhorst als auch der Oberbürgermeister der Stadt verbinden mit Auschwitz aber noch etwas: Dass damals keiner etwas mitgekriegt haben will? Das könne man einfach nicht behaupten.

Die Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus, zu der das KulturBüro der Stadt Delmenhorst für Sonntag, 27. Januar, einlädt, ist für die beiden sehr wichtig – und auch selbstverständlich. Sie stehe für Kontinuität der Erinnerungskultur in Delmenhorst, so Jahnz.

Ebenfalls selbstverständlich findet er, dass sich Delmenhorst mit seiner Rolle während des Nationalsozialismus auseinandersetzt: „Die Stadt muss wissen, was hier passiert ist.“ Etwa, dass in der Markthalle ehemals jüdisches Eigentum versteigert wurde.

Sicher in Delmenhorst

Becerra sagt dazu: „Damit muss die Stadt sich befassen. Und sie stellt sich dieser Geschichte. Das finde ich gut.“

Die jüdische Gemeinde in Delmenhorst, die heute um die 170 Mitglieder zählt, ist in der Stadt gut integriert. Zwar beobachte auch er zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, „aber wir fühlen uns in Delmenhorst sicher“, sagt Becerra. Während andernorts Synagogen unter Polizeischutz stehen, sei das in Delmenhorst nicht nötig. Er stimmt Jahnz zu, der sagt: „Wir stehen mit der jüdischen und den anderen Gemeinden in einem guten Dialog, der auch kritisch ist. Ich nenne das Prävention.“

Gleichwohl: Becerra wisse von Juden, die sich andernorts nicht mehr sicher fühlten und aus Europa auswandern. Die zunehmende Radikalisierung in der Gesellschaft bereitet Becerra und Jahnz Sorgen. Dieser gelte es entgegenzutreten – „energisch und in aller Deutlichkeit“, sagt Jahnz. Er sagt auch: „Wir leben nicht nur im 21. Jahrhundert. Wir haben auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts.“ Um dies wieder in die Köpfe zu bringen, bedarf es nicht nur an Aufklärung in Schulen, findet Becerra. Auch aufgeklärte Bürger stünden in der Pflicht.

In Delmenhorst leistet der Förderverein der jüdischen Gemeinde einen wichtigen Beitrag. „Es gibt kaum eine Schule, in der wir noch nicht waren“, betont Pedro Becerra. Der Förderverein nimmt Schüler mit zu Gedenkstätten, putzt mit ihnen Stolpersteine, veranstaltet interreligiöse Treffen – „das ist aktive Aufklärung“, sagt Becerra.

Gelebte Integration

Und gelebte Integration. Auch der Oberbürgermeister betont die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein – und mit den muslimischen Gemeinden: „Wir machen deutlich: In Delmenhorst leben wir zusammen. Es muss nicht immer alles schwer sein.“ Was gleichwohl nicht heiße, dass Probleme nicht ernstgenommen würden.• Die Gedenkveranstaltung findet am Sonntag, 27. Januar, ab 11 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Es wird die Dokumentation „Die Versteigerer“ gezeigt. Historikerin Margarete Rosenbohm-Plate hält einen Vortrag.