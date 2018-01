Delmenhorst Im November sollten die Abrissarbeiten des alten Josef-Stifts beginnen, das gab das Josef-Hospital (JHD) im August bekannt. Noch steht es – weit und breit ist kein Bagger in Sicht. Am 21. August wechselte die Geschäftsführung des Krankenhauses, am 22. September wurde die Insolvenz eingeleitet und im Dezember gab es erneut einen Geschäftsführerwechsel beim JHD.

Die Planungen des JHD-Neubaus gehen trotz internem Chaos weiter, allerdings mit leichten Verzögerungen. Und das obwohl der Bauantrag nicht wie eigentlich geplant im November eingereicht wurde. Aus einer Vorlage der Verwaltung für die erste Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr, die am Dienstag, 16. Januar, ab 17 Uhr im Rathaus stattfindet, geht hervor, dass die Abbrucharbeiten Anfang 2018 beginnen sollen. Ursprünglich sollte der Abriss im März 2018 beendet sein.

Wäldchen muss weichen

„Problem“ ist das Wäldchen, das zwischen dem Parkplatz Am Knick und dem alten Josef-Stift steht. Rechtlich gesehen handelt es sich bei den Bäumen und Sträuchern nämlich um einen Wald. Und der muss weg, damit der Abriss beginnen kann – und das bis Ende Februar bevor die Brut- und Setzzeit beginnt. „Derart umfangreiche Fällarbeiten sind im Sommer aus artenschutzrechtlichen Gründen problematisch und sollen unbedingt vermieden werden“, heißt es seitens der Verwaltung. Sollte die Politik der Waldumwandlung, die für die Abholzung nötig ist, am kommenden Dienstag nicht zustimmen, würde das Konsequenzen für den Abriss des alten Josef-Stifts und den Neubau haben. Außerdem muss für die Abholzung eine Ausgleichsfläche geschaffen werden. Pflanzungen im Landschaftsschutzgebiet Welseniederung in Deichhorst sollen die gefällten Bäume ersetzen.

In einem Schreiben vom 30. November teilte das JHD mit, dass sie die Kosten der Fällarbeiten und der Waldkompensation übernehmen würden. Sie seien Bestandteil der Ausschreibung des Abbruchs. Der Abbruch und die Fällarbeiten können einfach umgesetzt werden. Der Neubau kann hingegen erst beginnen, wenn entsprechend neues Baurecht geschaffen wird.

Umzug erst 2022

Der Bebauungsplan soll den städtischen Gremien Anfang 2018 vorgelegt werden. 2022 soll der Umzug des Krankenhauses von der Wildeshauser Straße an die Westerstraße stattfinden. Doch auch wenn das Josef-Stift schon bald verschwunden ist, dauert es, bis mit den Rohbauarbeiten begonnen werden kann. Umfangreiche Tiefbauarbeiten sind nötig. Öffentliche Leitungen müssen verlegt werden, Erdarbeiten und Maßnahmen zur Baugrundverbesserung und zum Grundwasserhalten erfolgen.